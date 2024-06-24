На заводе в Польше прогремел взрыв

На заводе по производству азотных удобрений в Пулавах прогремел взрыв. Пострадали два человека, пишет радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня, в Люблинском воеводстве в восточной части Польши. На место работают представители экстренных служб.

Вертолет доставил одного из пострадавших сотрудников в специализированную больницу в Ленчне. Второму работнику врачи оказали на месте первую медицинскую помощь и затем госпитализировали в клинику в Пулавах.

Причины происшествия выясняются.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe, которой принадлежит завод, занимает второе место в Евросоюзе по производству азотных и многокомпонентных удобрений.

Напомним, что ранее в Польше сгорел крупный торговый центр, автобусный парк, произошел взрыв в школе пожарных.