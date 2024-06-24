Пожар во Фрязине: главное

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Сегодня, 24 июня, в многоэтажном офисном здании в подмосковном Фрязино произошел крупный пожар. «Рамблер» собрал главное о происшествии.

Сообщение о пожаре по адресу Заводской проезд, дом №2 поступило в 14:39. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на пятом этаже восьмиэтажного здания наблюдалось сильное задымление, огонь охватил четыре верхних этажа.

Пожарные присвоили возгоранию третий ранг сложности. Площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров. Во время его тушения в здании произошел взрыв, причиной стал газовый баллон. Произошедшее привело к обрушению перекрытий.

К этому моменту в ликвидации возгорания участвовали более 130 специалистов и 50 единиц техники, а также два вертолета Ка-32. Работу осложняли высокая температура и плотное задымление. Существовала угроза распространения пожара на все офисное здание.

Изначально сообщалось, что здание принадлежит НИИ «Платан», но эту информацию опровергли в «Росэлектронике». Там заявили, что с середины 1990-х годов оно находится в частной собственности и большинство помещений сдаются в аренду. Их арендовали 30 компаний, на момент возгорания там были сотрудники двух из них. При этом здание не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года, что подтверждается словами очевидцев о неработающей сигнализации. Кроме того они заявили, что объект находился в аварийном состоянии, большая его часть пустовала и была полузаброшена.

На момент пожара в здании находились девять человек. По предположительным данным, восемь из них погибли, одного из них пожарные смогли спасти, выведя по лестничным маршам. Точно известно, что два человека погибли, когда пытались спастись, выпрыгнув из окна.

Число пострадавших уточняется. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. Сообщалось о двух пожарных, которые отравились продуктами горения, но в МЧС эту информацию не подтвердили.

В 19:47 стало известно, что пожарным удалось локализовать пожар. Семь этажей полностью выгорели, внутри продолжаются обрушения. Местонахождение людей в горящем здании устанавливается.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на место происшествия выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда. Волонтеры привозят к зданию воду и еду пожарным. Там также работают 12 бригад скорой помощи и психологи.

По факту смерти в результате пожара двух человек было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.