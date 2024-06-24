Рецидивист открыл огонь из ружья в Баку

Четыре человека, в том числе трое полицейских, погибли в результате стрельбы из охотничьего ружья в Баку, сообщает РИА Новости. По данным агентства, стрелявший - неоднократно судимый гражданин Азербайджана.

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"В поселке Шувелан Хазарского района столицы гражданин Азербайджана, неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, оказал сопротивление полиции при задержании. Он выстрелил из охотничьего ружья... и убил трех полицейских и одного гражданского", - говорится в сообщении.



При попытке задержания ранее неоднократно судимый мужчина попытался оказать сопротивление. Его ликвидировали ответным огнем. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело.