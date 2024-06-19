Жилой дом обрушился в Саратове

В Саратове обрушился ветхий многоквартирный дом. Об этом сообщили региональные надзорное ведомство и управление Следственного комитета (СК) РФ, пишет РИА Новости.

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Инцидент произошел вечером 18 июня на улице Азина. Разрушилась часть трехэтажного жилого дома номер 53. Здание признано аварийным и уже было расселено, поэтому никто из жильцов не пострадал.

«Ранее по иску прокурора района суд принял решение о сносе указанного дома. Прокуратура района проводит проверку исполнения жилищного законодательства. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам», — сообщили в региональной прокуратуре.



В СК уточнили, что по факту обрушения организована доследственная проверка по статье о халатности. По результатам процедуры будет принято процессуальное решение.

Ранее обрушился автомобильный мост в Приморском крае. Инцидент произошел на 93-м километре дороги «Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка» недалеко от села Покровка. На кадрах с места происшествия видно, что сильно повредился асфальт и часть конструкции упала в воду.