Суд в Москве приговорил бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве ЦКАД. Об этом сообщает ТАСС.

Тверской суд Москвы постановил, что Кельбах будет отбывать срок в колонии общего режима. Обвинение просило назначить бывшему чиновнику 14 лет лишения свободы.

Дело против Кельбаха возбудили весной 2019 года после масштабной проверки в «Автодоре». Ее провела Счетная палата из-за сорванных сроков сдачи ЦКАД. Позже следователи заявили, что Кельбах, в частности, согласовал незаконную выплату более двух миллиардов рублей дополнительного аванса одной из компаний, участвовавших в строительстве дороги.

Как отмечает ТАСС, аудиторы выявили нарушения, из-за которых стоимость работ на первом и пятом пусковых комплексах ЦКАД выросла на 5,7 миллиарда рублей и 900 миллионов рублей соответственно. Также аудиторы заявили о неэффективных расходах на 415 миллионов рублей во время подготовки территории к строительству третьего пускового комплекса.