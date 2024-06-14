Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» вынесли приговор за убийство ребенка

В Липецке суд назначили вынес приговор бывшему бойцу ЧВК "Вагнер" за убийство малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого суда.

По данным следствия, в октябре 2023 года в Липецке во время ссоры с сожительницей 31-летний боец ЧВК расправился с ее четырехлетней дочерью.

По данным портала GOROD48, дочка была у женщины от первого брака, но с бойцом ЧВК родились дочери-близнецы. Мужчина упрекал женщину, что она якобы больше любит дочь от своего первого брака. Во время очередной ссоры он швырнул четырехлетнюю падчерицу на пол, она ударилась головой и получила травму, после которой не выжила.

В итоге судья назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск матери убитой девочки о возмещении причиненного преступлением морального вреда в размере 2 млн рублей.

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До этого в Оренбурге осужденный за убийство девушки боец ЧВК "Вагнер" вернулся с зоны боевых действий и получил новый срок за еще один эпизод расправы.