В небе над российским городом произошли взрывы

В небе над Ростовом-на-Дону раздались взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По информации Shot, два громких взрыва прозвучали около 2:00, также в небе была видна яркая вспышка.

Очевидцы сообщили о громких хлопках и мощном пожаре в Ростове-на-Дону

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Официальной информации пока нет.

13 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Украинские военные использовали дроны-камикадзе.

В ночь на 12 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на Севастополь.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.