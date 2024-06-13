На выезде из турбазы «Озеро Графское» в Башкортостане медведь погнался за мотоциклистом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент попал на видео. На кадрах можно увидеть, как медведь выходит на дорогу, после чего начинает бежать в сторону мотоциклиста. Однако через какое-то время животное все же сдалось и свернуло в лес. В результате никто не пострадал.

«Сейчас сожрёт мотоциклиста!», — комментирует происходящее оператор, находящийся в салоне автомобиля поблизости.



Ранее в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за медведей.