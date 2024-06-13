Мужчина обнаружил палец в мороженом в Индии
В Индии завели дело после обнаружения пальца в мороженом.
В Индии житель пригорода Мумбаи съел половину мороженого, а после обнаружил в нем человеческий палец.
Стало известно, что десерт заказала его сестра онлайн. Мужчина сразу связался с полицией и заявил, что он получил психологическую травму.
По данному факту заведено уголовное дело.
В настоящее время палец отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Вероятно, что он попал в мороженое в процессе упаковки.
Проводится расследование инцидента, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную газету Times of India.