Мужчина обнаружил палец в мороженом в Индии

В Индии завели дело после обнаружения пальца в мороженом.

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В Индии житель пригорода Мумбаи съел половину мороженого, а после обнаружил в нем человеческий палец.

Стало известно, что десерт заказала его сестра онлайн. Мужчина сразу связался с полицией и заявил, что он получил психологическую травму.

По данному факту заведено уголовное дело.

В настоящее время палец отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Вероятно, что он попал в мороженое в процессе упаковки.

Проводится расследование инцидента, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную газету Times of India.