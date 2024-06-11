В Берлине женщина сбросила свою маленькую дочь с 11-метровой высоты

В Берлине женщина посадила свою дочь в кошачью переноску и выбросила из окна третьего этажа. Об этом пишет Bild.

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— Девочка была немедленно доставлена в больницу с серьезными травмами, полученными при падении, — сказал представитель полиции.



Об инциденте сообщил подросток, который проходил мимо многоквартирного дома и услышал плач из лежащей на земле переноски для кошек. Юноша открыл ее и обнаружил внутри тяжело раненую девочку. Однако 21-месячному младенцу повезло — большой куст под окнами смягчил падение с 11-метровой высоты и, предположительно, спас ребенку жизнь. Врачи провели осмотр пострадавшей и обнаружили, что у младенца сломаны руки и ноги. Однако опасности для ее жизни нет.

По предварительным данным правоохранителей, в момент совершения преступления 41-летняя уроженка Чехии находилась в квартире вместе со своей маленькой дочерью, девятилетним сыном и кошкой. По версии следствия, женщина является матерью-одиночкой, она была подавлена своим положением и от отчаяния выбросила младенца из окна. При этом ее характеризуют как «очень милую и любящую». В настоящее время она находится в психиатрической клинике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bild.

Другой случай произошел в феврале. В Казани наркоман выкинул дочь из окна пятого этажа из-за привидевшегося ему пожара. Ребенок упал в сугроб. Врачи диагностировали у малышки перелом руки и ушиб головного мозга.