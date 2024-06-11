В Москве на стоянке сгорели три автомобиля

На юге Москвы на автомобильной стоянке произошел пожар. Сгорели три машины, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во вторник, 11 июня, в столичном районе Северное Чертаново.

Источник пояснил, что огонь охватил 15 квадратных метров. Он добавил, что существовала угроза его распространения на соседние автомобили, но пожар удалось локализовать — в тушении были задействованы три пожарные машины.

Журналисты отметили, что сначала загорелись салон и мотор Ford, а затем пламя перекинулось на Toyota и Mazda.

Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.