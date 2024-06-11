Девочка пыталась покончить с собой после изнасилования директором школы в Индии
В Индии 15-летняя школьница предприняла попытку самостоятельно уйти из жизни после того, как подверглась сексуализированному насилию со стороны директора учебного заведения. Об этом сообщило издание The Times of India.
Из материала известно, что в Сети распространился ролик с насильственными действиями над девочкой. Для потерпевшей это стало последней каплей, которая толкнула ее на суицид. К счастью, школьницу успели спасти. Сейчас она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Полицейские проводят расследование, а против директора школы возбуждено уголовное дело, передает газета.
В марте сообщилось, что итальянский турист, который приехал в Лондон, изнасиловал хозяйку арендуемого на Airbnb жилья и был осужден на семь лет лишения свободы. Суд признал мужчину виновным и проговорил его к семи годам заключения. Отмечается, что в суде он отрицал содеянное и заявлял, что интимная близость произошла по обоюдному согласию.
В начале марта три итальянских спортсмена изнасиловали 17-летнюю фехтовальщицу из Узбекистана. Инцидент произошел в итальянском городе Сиена. Об этом пишет газета Il Messaggero.