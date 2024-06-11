Девочка пыталась покончить с собой после изнасилования директором школы в Индии

В Индии 15-летняя школьница предприняла попытку самостоятельно уйти из жизни после того, как подверглась сексуализированному насилию со стороны директора учебного заведения. Об этом сообщило издание The Times of India.

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Из материала известно, что в Сети распространился ролик с насильственными действиями над девочкой. Для потерпевшей это стало последней каплей, которая толкнула ее на суицид. К счастью, школьницу успели спасти. Сейчас она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят расследование, а против директора школы возбуждено уголовное дело, передает газета.

В марте сообщилось, что итальянский турист, который приехал в Лондон, изнасиловал хозяйку арендуемого на Airbnb жилья и был осужден на семь лет лишения свободы. Суд признал мужчину виновным и проговорил его к семи годам заключения. Отмечается, что в суде он отрицал содеянное и заявлял, что интимная близость произошла по обоюдному согласию.

В начале марта три итальянских спортсмена изнасиловали 17-летнюю фехтовальщицу из Узбекистана. Инцидент произошел в итальянском городе Сиена. Об этом пишет газета Il Messaggero.