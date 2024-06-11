Женщина пострадала от обрушения облицовки балкона в Москве

В центре столицы балкон рухнул на стоящую под ним женщину. Об этом во вторник, 11 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

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— По предварительной информации, 11 июня 2024 года на Проспекте Мира произошло обрушение облицовки балкона одного из домов. В результате пострадала женщина-пешеход. Она доставлена в медицинское учреждение, — сказала собеседница «ВМ».



Мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия. По ее результата дадут оценку действиям управляющей компании.

В апреле в одной из столичных школ на головы учеников упал потолок. По информации СМИ, инцидент произошел во время урока. Педагог открыла окно для проветривания, после чего потолок начал сыпаться. Пострадали четыре человека. Их госпитализировали с травмами головы и плеч.