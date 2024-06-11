В Подмосковье убивший дедушку внук почти неделю разговаривал с трупом

Внук, который обезглавил своего дедушку топором, почти неделю скрывал его смерть от других родственников и разговаривал с трупом. Об этом стало известно во вторник, 11 июня.

© Вечерняя Москва

Внука воспитывали дедушка и бабушка, так как родители мужчины погибли — отец в 2010 году утонул в водоеме, а спустя несколько лет мать погибла в пожаре в своей квартире.

Подозреваемый учился в колледже на помощника машиниста, однако в последнее время нигде не работал и много выпивал, из-за чего у него с родственником происходили постоянные конфликты.

В одну из таких ссор внук отрубил родственнику голову, после чего не рассказывал об убийстве в течение пяти дней. Все это время злоумышленник выпивал. Голову своего деда он поставил на стол и во время застолья разговаривал с ней. Обеспокоенные родственники после безуспешных попыток связаться с пожилым мужчиной обратились в правоохранительные органы, после чего 8 июня полицейские узнали о происшествии, передает «МК».

Полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и обезглавливании своего 86-летнего дедушки. Позже подмосковная прокуратура опубликовала фото из квартиры в Чехове, где произошло убийство.