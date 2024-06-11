Экс-мэр Купянска умер в московской больнице после покушения

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора cкончался не приходя в сознание в московской больнице после покушения. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает Mash.

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— Геннадий Мацегора умер, не приходя в сознание, в московской больнице, — говорится в сообщении.



За покушение на Мацегору взяла на себя ответственность украинская разведка. На Украине в отношении бывшего мэра Купянска было возбуждено уголовное дело, его обвиняли по статье о госизмене за то, что Мацегора подписал «акт передачи города», когда российские войска заняли Купянск Харьковской области, передает Telegram-канал «Подъем».

Бывшего мэра Купянска Харьковской области расстреляли у его дома в Старом Осколе. Мацегора выжил после нападения и его экстренно госпитализировали в Москву. Сообщалось, что за его жизнь боролись столичные медики. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. После деятельности чиновника Мацегора работал в городе директором физкультурно-оздоровительного комплекса «Георгиевский».