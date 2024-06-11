В Москве эвакуируют торговый центр

В ТРЦ «Калейдоскоп», расположенном на Сходненской улице в Москве, началась эвакуация.

На кадрах видео люди без паники покидают центр, спускаются по лестницам, сходят по эскалаторам.

Сирены пожарной сигнализации, какие-либо объявления от администрации за кадром не слышны. Причины экстренной эвакуации пока не называются.

Напомним, что по разным причинам людей эвакуировали из этого торгового центра в 2017 и 2018 годах.

В частности, в 2018 году посетителей вывели из центра после того, как сработала пожарная сигнализация.