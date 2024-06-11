В Одессе подрались сотрудники военкомата и врачи скорой помощи

В Одессе произошла массовая драка между сотрудниками военкомата и врачами скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что конфликт произошел из-за водителя скорой помощи, который пришел в военкомат Киевского района для уточнения данных. Сотрудники военкомата отказались его отпускать, после чего водитель пожаловался на плохое самочувствие. Тогда водитель сам вызвал скорую помощь — приехавшую бригаду врачей также отказались выпускать, но на помощь коллегам прибыли другие бригады. В итоге между сторонами завязалась драка.

Массовая драка попала на видео. На кадрах можно увидеть, что в потасовке были задействованы около двадцати человек. При этом среди мужчин в военной форме и медиков также были люди в гражданской одежде с битами.

Ранее массовая драка произошла у здания РАНХиГС в Москве.