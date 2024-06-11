Пожилой учитель показывал порно школьницам в Брянской области

Заслуженный учитель РФ, работающий в школе в Брянской области, показывал порнографию несовершеннолетним девочкам.

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В Брянской области 84-летний заслуженный учитель РФ подозревается в развращении школьниц.

13-летние девочки ходили в кружок ИЗО в гимназии №1 в одном из районов области. Его вел 84-летний педагог, который имеет звания заслуженного учителя РФ и отличника народного просвещения. По мнению следствия, в январе 2024 года на одном из уроков пожилой учитель показывал шестиклассницам порнографические фото и видео.

В отношении учителя возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Сейчас он находится под домашним арестом. В случае, если его вина подтвердится, ему будет грозить от пяти до 12 лет колонии, сообщает Telegram-канал Baza.