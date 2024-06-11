Длинноволосый пятиклассник пырнул подростка, который его дразнил

В подмосковной Коломне 11-летний пятиклассник ударил ножом 13-летнего подростка, который постоянно дразнил его за длинные волосы, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, оба ребенка ходили в Центр детского творчества «Одиссея».

В день поножовщины дети вместе со сверстниками и руководителем отправились в поход. Старший подросток продолжал задирать младшего, за что тот решил его проучить. По регламенту участники похода могли иметь при себе перочинные ножи, но пятиклассник воспользовался не им, а другим ножом.

Мальчика госпитализировали. Ему понадобилось переливание крови. Сейчас его состояние стабилизировано. Известно, что оба мальчика из полных семей и имеют положительные характеристики по месту учебы.

Ранее в Петрозаводске 15-летний ученик местной школы напал с ножом на двух подруг во время совместного времяпрепровождения на квартире у одной из них. Девушки чудом выжили, а молодого человека почти сразу задержали.