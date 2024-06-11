Против блогера Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел

Следствие возбудило еще пять уголовных дел в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом заявил следователь в Таганском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении блогеру срока ареста.

«Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений», – уточнил он и попросил суд продлить арест блогера до середины августа. Москва24

Блогер был задержан в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. Lenta.ru