В Казахстане от коклюша скончался ребенок

В Казахстане от коклюша скончался двухлетний ребенок. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова, передает «РИА Новости».

Она уточнила, что случай произошел в Карагандинской области. У ребенка не было прививки от коклюша, отметила Альназарова.

«Поэтому я считаю, что здесь ответственность как родителей, которые прививают и которые не прививают, она должна быть солидарная», — добавила она.



Скончавшемуся ребенку был год и 11 месяцев.

На конец марта 2024 года в Казахстане зарегистрировали 392 случая заболевания коклюшем среди детей до 14 лет, 90% из них — дети до пяти лет. В связи с этим власти республики выделили на вакцинацию более 13 миллионов долларов, они пошли на приобретение доз вакцин и шприцев.