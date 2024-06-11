В Уфе жителей дома проверят из-за желто-серого бордюра

Полиция Уфы начала проверку из-за жалобы на желто-серый бордюр, покрашенный жителями одного из домов, сообщает «Подъем». Человек, подавший жалобу, счел серый цвет похожим на синий, а само сочетание красок - намеком на флаг Украины.

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Местные жители рассказали «Подъему», что красят бордюр в эти цвета с 2022 года, но теперь им пришлось дать объяснение полиции, что использован был не голубой цвет, а серый. Жильцы дома приложили сертификат от производителя краски. По данным «Подъема», краску, которая «во всех документах проходит как серая», взяли на экспертизу.

«Жильцы не знали, что краска даст синеватый оттенок, они покупали именно серую краску. Напугали жителей, что они поддерживают Украину, хотя люди не в политике и просто хотели привести в порядок свой двор. <…> Жильцы будут ждать итогов расследования, но люди не понимают, за что с ними так», - рассказал изданию местный активист.



В полиции «Подъему» заявили, что на бордюр мог пожаловаться кто-то из прохожих. Полицейские сообщили, что проводится проверка, но «навряд ли что-то будет [возбуждено]».

Ранее в одной из школ Барнаула ученикам в честь окончания учебного года выдали грамоты с государственной символикой Украины. В школе заявили, что грамоты были выданы по ошибке и пообещали заменить их российскими.