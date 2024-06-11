В Дании по подозрению в связях с разведкой задержали россиянку

В Дании задержали гражданку России, подозреваемую в работе на российскую разведку. Как сообщает DR, женщину считают «одной из центральных фигур русской общины Дании».

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По версии датской полиции, женщина в течение нескольких лет получала деньги от российского фонда, в котором «центральные должности» якобы занимают офицеры разведки. Ей предъявили обвинение в содействии иностранной разведке, включая «сотрудничество в осуществлении деятельности по оказанию влияния». Ожидается, что женщину отпустят после допроса.

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Несколько европейских спецслужб сообщили DR, что речь идет о части «российской пропагандистской кампании, целью которой является создание историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом». По мнению эстонской разведки, с помощью этого власти РФ хотят создать «оправдание для прямого вмешательства во внутренние дела других стран».

Посол РФ в Дании Владимир Барбин назвал обвинения в адрес россиянки «наглой провокацией» датских спецслужб, основанной на публикации лживых материалов, сообщает РИА Новости. По его мнению, власти Дании стремятся запугать местных россиян и дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с РФ. Барбин подчеркнул, что посольство потребует от датских властей незамедлительно освободить задержанную.

Ранее власти Чехии объявили о существовании схем распространения пропаганды в Европе и подкупа европейских политиков, в первую очередь из правопопулистских партий. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Чешской службе безопасности и информации (BIS) удалось раскрыть сеть влияния, якобы финансируемую из России. По его словам, целью этой сети являются попытки изменить политику стран ЕС.

Чешские СМИ утверждали, что деньги от этой сети получали политики из Германии, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши. Сообщалось, что эту информацию начала расследовать Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).