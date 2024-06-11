Около тысячи животных сгорели в крупном пожаре на рынке в Таиланде

В Таиланде на рынке произошел масштабный пожар, в результате которого погибли около 1 000 животных разных видов.

© Vse42.ru

На рынке животных в Бангкоке произошел страшный пожар, в котором заживо сгорели около 1 000 животных разных видов, включая экзотические.

Пожар вспыхнул сегодня, 11 июня, около 4:10 по местному времени на рынке Шри Сомрат в районе Чатучак, где расположены примерно 180 магазинов. Его площадь достигла 1 500 квадратных метров. Пожарные потушили огонь за полчаса, однако рынок полностью выгорел. Продавцы потеряли большое количество животных, включая декоративных рыб, кошек, собак, птиц, ящериц, обезьян и других. О пострадавших людях не сообщается.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в магазине, где продавались породистые собаки. Там всегда были включены вентиляторы для комфорта животных, но при этом ночью за магазином никто не следил. Об этом сообщает газета Bangkok Post.