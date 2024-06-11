Пьяный командир обиделся на солдата и расстрелял его из АК-74 в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор заместителю командира мотострелкового взвода, старшему сержанту Чочумакову Д.И. — будучи пьяным, он не дозвонился до бойца и приехал к нему в блиндаж, после чего расстрелял подчиненного из автомата. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

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Согласно документу, в декабре 2023 года Чочумаков, исполнявший обязанности заместителя командира мотострелкового взвода в командировке в Крыму, выпил и стал обзванивать военнослужащих суточного наряда для уточнения качества связи и возможных происшествий — один из них не ответил на звонок командира. Недовольный Чочумаков отправился в блиндаж, где в тот момент находился солдат. В укрытии между военнослужащими произошел конфликт, в результате которого командир расстрелял подчиненного из автомата «АК-74».

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Мужчина получил пулевое ранение живота, из-за которого тот скончался. Врачи диагностировали у погибшего повреждение стенки желудка, тонкой кишки, диафрагмы, поясничных позвонков, левой почки и мышц спины.

В приговоре указано, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы по статьям об убийстве и превышении полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий. Чочумаков будет отбывать свое наказание в колонии строгого режима.

Автомат АК-74, из которого был убит военнослужащий, было решено вернуть в войсковую часть.

Ранее сообщалось, что российский военный 11 раз ударил сослуживца саморезом, чтобы утвердить свой авторитет.