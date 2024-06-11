Гендиректора ЧЭМК Ходоровского задержали по подозрению в педофилии

Задержанного генерального директора Челябинского электрометаллургического (ЧЭМК) Павла Ходоровского подозревают преступлении против «неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

По информации СМИ, Ходоровского задержали 11 июня в его коттедже. По данным Ura.ru, в списке доказательств вины гендиректора ЧЭМК есть видеозапись с его «противозаконными действиями в отношении детей».

В СК подтвердили, что речь идет о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении Ходоровскому обвинения и избрании меры пресечения.

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Напомним, что 26 февраля арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал все активы ЧЭМК. Суд постановил, что проведенная в начале 90-х годов приватизация предприятия была незаконной.