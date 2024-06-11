В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали пьяную дебоширку, избившую сотрудников магазина и устроившую там погром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили видео с камеры наблюдения.

На кадрах видна женщина, которая разносит торговые полки и бьет сотрудников магазина.

Росгвардейцев вызвала директор торговой точки, которая сообщила, что пьяная агрессивная посетительница разбила витрину, забрала коробку с табачной продукцией, напала на работников магазина и скрылась. Дебоширку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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