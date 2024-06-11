В Ростове-на-Дону прокурор запросил обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и подрыве комбата Моторолы от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения. Lenta.ru

На скамье подсудимых четыре человека, включая основного фигуранта Александра Погорелова, проходящего по уголовному делу о покушении на Захарченко. «Прокурор попросил суд назначит основному фигуранту дела Погорелову пожизненное заключение, Чурилову - 29 лет колонии, Ене - 28 лет колонии, Тимошенко - 24 года колонии», - сказал представитель суда. ТАСС

Первый глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Арсен Павлов с позывным Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате детонации взрывного устройства в его доме. RT на русском