Найдены обломки самолета вице-президента Малави

Поисково-спасательная бригада нашла обломки самолета вице-президента Малави Саулоса Чилима, передает AFP. Воздушное судно пропало с радаров после вылета из аэропорта столицы страны — Лилонгве.

Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, на котором находился Чилима, — сказано в сообщении.



Правительство Малави ранее подтвердило гибель Чилимы в результате авиакатастрофы. Политик летел на самолете с девятью сопровождающими. Позже президент страны Лазарус Чаквера объявил о начале поисково-спасательной операции. Глава восточноафриканского государства также отменил зарубежный визит в связи с возникшей ситуацией.

Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

В конце мая в Иране простились с погибшими в авиакатастрофе президентом Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. В церемонии участвовали несколько тысяч человек. Прощание прошло в городе Тебриз на северо-западе страны. После этого гробы отправили в Тегеран, где в столичной мечети состоялась всеобщая поминальная молитва.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя гибель Раиси и Чилимы, заявил, что президент России Владимир Путин пользуется отечественной авиатехникой, которая безопасна и проходит спецобслуживание. По его словам, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт, перевозящий других граждан РФ.