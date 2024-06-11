На борту разбившегося самолета была бывшая первая леди Малави

Бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи была среди пассажиров разбившегося самолета, на котором летел вице-президент страны Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщило малавийское издание Malawi24.

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«В списке пассажиров указано, что бывшая первая леди Патрисия Шанил Мулузи находится среди восьми пассажиров самолета, принадлежащего Силам обороны Малави», — пишет издание.



Патрисия с 1999 года была замужем за президентом Малави Бакиле Мулузи, возглавлявшем страну с 1994 по 2004 год.

Издание также опровергло информацию, что в самолете также находилась Мэри Чилима — супруга вице-президента Саулоса Чилима.

11 июня были найдены обломки воздушного судна, на котором находился вице-президент Малави.

Позже президент африканской страны Лазарус Чаквера подтвердил эту информацию.

Ранее Песков ответил на вопрос, безопасны ли самолеты Путина.