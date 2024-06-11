В Сыктывкаре мужчину убили за просьбу убавить музыку

В Сыктывкаре мужчина убил горожанина, который попросил его убавить музыку из машины, припаркованной у бара, передает Telegram-канал «Про Город Сыктывкар». Дебошир ударил мужчину по лицу, после чего тот упал и ударился головой об асфальт. Через некоторое время пострадавший скончался.

© News.ru

Уточняется, что виновный в гибели местного жителя отправится на 13 лет в исправительную колонию. Кроме того, ему назначен штраф в размере 7000 рублей, родственникам погибшего он должен выплатить 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.

В Уфе 30 апреля зарезали 34-летнего местного жителя, который сделал замечание группе молодых людей, разбивавших машину его соседа. Главным подозреваемым в убийстве оказался 22-летний молодой человек, он задержан по горячим следам. Сестра убитого в заявляла, что мужчину можно было спасти, так как он пролежал на асфальте около часа, однако никто не вызвал скорую помощь.

До этого пьяный мужчина насмерть зарезал ножом гулявшего с женой жителя Химок: ему не понравилось, что прохожий сделал замечание за его поведение. Подозреваемого задержали приехавшие к месту расправы сотрудники полиции.