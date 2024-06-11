Россиянина ударило молнией в рабочем кабинете

В начале июня в одном из районов Пензенской области мужчину во время грозы ударило молнией в рабочем кабинете. О необычном случае рассказали в клинической больнице им. Г. А. Захарьина.

Мужчина сидел за столом и занимался обычными рабочими делами, когда вдруг услышал треск, а затем был ослеплен ярким светом.

«Длилось это несколько секунд. Опомнился - ничего не вижу, не слышу, страху натерпелся, голова болит, в ушах шум», - рассказал он.



Пострадавший обратился в приемное отделение районной больницы. Он жаловался на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, боль в глазах, головную боль. Его решили перенаправить для более тщательного обследования в Пензу.

Молния убила мужчину в Балашихе

Сейчас пациент уже выписан из больницы им. Г. А. Захарьина.

«На самом деле ситуации, когда молния попадает в здание, не редкость. Если это происходит, то многократно возрастает риск поражения током людей. Помимо этого неминуемы разрушения самого здания. А по статистике до 40% всех пожаров возникают из-за молний. Причина в том, что здание не оснащено либо громоотводом, либо молниезащитой», - пояснили в медучреждении.



Во время грозы в помещении не стоит пользоваться проводным телефоном и подключенными к стене приборами, стоять на влажных или мокрых поверхностях, опираться на стену или сидеть, прислонившись к ней.

14 июля 2022 года в Мокшанском районе Пензенской области ударило молнией 37-летнего мужчину. Он был пастухом и находился в поле. От полученных травм сельчанин скончался на месте.

В июне 2019 года из-за разгула стихии пострадал 29-летний мужчина. Тогда пензенским врачам удалось спасти пациента, которому молния попала в затылок.