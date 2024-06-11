$88.99+0.2395.64-1.05
Войти в почту

На Урале люди в камуфляже затащили прохожего в тонированный УАЗ

В Екатеринбурге люди в камуфляже скрутили прохожего и затащили его в тонированный УАЗ. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

На Урале люди в камуфляже затащили прохожего в тонированный УАЗ
© globallookpress.com

Как рассказали очевидцы, это произошло на улице Крауля. Одному из горожан удалось детальнее разглядеть внешность прохожего.

«Четыре человека повязали нерусского мужчину, увели в тонированный УАЗ Patriot. Два человека в гражданке снимали происходящее на телефон», — пояснил свидетель в беседе с Е1.ru.

Источник портала отметил, что прохожий, заметив подъехавший к нему автомобиль, пытался убежать. Представители правоохранительных органов, комментируя ситуацию, отметили, что люди в камуфляже не являются их сотрудниками. Других подробностей о случившемся не поступало.

Появилось видео, как в Москве мужчина пытается затащить девушку в автомобиль

Ранее сообщалось, что в Москве полиция пресекла пижамную вечеринку мигрантов.

Происшествия