На Урале люди в камуфляже затащили прохожего в тонированный УАЗ

В Екатеринбурге люди в камуфляже скрутили прохожего и затащили его в тонированный УАЗ. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как рассказали очевидцы, это произошло на улице Крауля. Одному из горожан удалось детальнее разглядеть внешность прохожего.

«Четыре человека повязали нерусского мужчину, увели в тонированный УАЗ Patriot. Два человека в гражданке снимали происходящее на телефон», — пояснил свидетель в беседе с Е1.ru.



Источник портала отметил, что прохожий, заметив подъехавший к нему автомобиль, пытался убежать. Представители правоохранительных органов, комментируя ситуацию, отметили, что люди в камуфляже не являются их сотрудниками. Других подробностей о случившемся не поступало.

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