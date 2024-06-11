Боец СВО отбился от мигрантов с криком «я защищал Родину» и попал на видео

В Казани участник специальной военной операции (СВО) отбился от напавших на него мигрантов и попал на видео. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах мужчина эмоционально отчитывает иностранцев. «Я защищал Родину, а вы меня ногами пинаете, [гомосексуалисты]», — говорит он и сам бьет одного из мигрантов.

По данным канала, поводом для конфликта стало то, что иностранцы подрезали машину бойца, а затем напали на него, вооружившись резиновой дубинкой. В ответ на это участник СВО, который управлял автомобилем пьяным, достал тесак и начал дырявить им машину оппонентов. Мигранты написали на россиянина заявление, военнослужащий обращаться в правоохранительные органы не стал.

Россиянин избил ветерана СВО на костылях из-за музыки

Ранее в Москве таксист высадил участников СВО после слов о теракте в «Крокус Сити Холле». Было возбуждено уголовное дело. Позже МИД Киргизии, гражданином которой является таксист, заявило о прекращении уголовного дела. Позже адвокат опроверг эти сведения.