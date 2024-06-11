Трое рабочих пострадали при обрушении лесов на ВДНХ

В Москве во время установки сцены у фонтана Дружбы народов на ВДНХ обрушились строительные леса и травмировали троих рабочих, один из них в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© РИА Новости

По данным канала, конструкция, которую устанавливали рабочие для монтажа будущей сцены ко Дню России, потеряла равновесие.

«Всех пострадавших госпитализировали. Один с переломами позвоночника, второй с тяжелыми ушибами, третий с переломом пятки», - пишет Mash.



По данным источника Telegram-канала «360», трое рабочих сорвались с восьмиметровых строительных лесов и упали прямо на асфальт.

В Подмосковье обрушились строительные леса

Ранее на складе Wildberries в Екатеринбурге 27-летняя кладовщица оступилась и упала с большой высоты со стеллажа. В компании подтвердили инцидент, заявив, что содействуют правоохранительным органам в расследовании ситуации.