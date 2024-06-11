Появились подробности о разбившемся в горах Северной Осетии Су-34
Самолет Воздушно-космических сил России Су-34 разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщает в Telegram ТАСС.
Это произошло в горах Северной Осетии. Машина упала в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
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На борту находились два пилота, экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.