Появились подробности о разбившемся в горах Северной Осетии Су-34

Самолет Воздушно-космических сил России Су-34 разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщает в Telegram ТАСС.

Это произошло в горах Северной Осетии. Машина упала в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

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На борту находились два пилота, экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.