Студент задушил преподавательницу российского университета

Telegram-канал SHOT сообщил, что студент Вологодского госуниверситета, 28-летний уроженец Таджикистана, убил свою преподавательницу, с которой состоял в отношениях. По данным SHOT, между молодыми людьми произошел конфликт, в результате чего молодой человек сначала задушил возлюбленную, а затем несколько раз ударил ножом.

SHOT уточнил, что после этого мужчина попытался нанести себе ранение, но в итоге был госпитализирован в больницу. По информации канала, по факту убийства возбуждено уголовное дело, агрессору может грозить до 15 лет лишения свободы. Как выяснил SHOT, погибшая воспитывала двоих детей — 14 лет и 7 месяцев.

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии ранее задержали в Москве мужчину, который с помощью катаны расправился с соперником. Пострадавший скончался в больнице. Подозреваемого задержали по горячим следам. Мотивом преступления названа ревность. Возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в подъезде многоэтажного дома на месте убийства зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нападавший оставил нарисованное кровью сердце. Подозреваемый был влюблен в супругу активиста и преследовал семью последние два месяца.