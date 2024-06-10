Россиянка лишилась 6,3 млн рублей после звонка «сотрудника ФСБ»

Жительница Тюмени лишилась всех накоплений и взяла несколько кредитов после общения с мошенниками, представившимися сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Тюменка пострадала от действий мошенников, поверив в звонок из ФСБ. Звонивший сообщил о ведущемся расследовании и возможном финансировании ею террористических организаций.

В течение нескольких дней аферисты убеждали женщину, что для ее безопасности, необходимо взять несколько кредитов и личные накопления, и перевести их на указанные счета. Россиянка поверила звонившим и осталась без средств, общий ущерб составил 6,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае задержали 15-летнего подростка, который устроился на подработку к телефонным мошенникам. Полицейским поступили сообщения о похищении денег мошенниками у 73-летней пенсионерки из села Каптырево и 96-летнего жителя поселка Шушенское. Обманутые пожилые люди вручили курьеру мошенников в общей сложности 364 тысячи рублей.