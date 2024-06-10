Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером

Неизвестные злоумышленники попытались ослепить лазером в небе пилотов самолета Як-40 «Вологодского авиационного предприятия». Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня.

«При заходе на посадку ВС, в районе ДПРМ Доронино, экипаж доложил об ослеплении лазером синего цвета со стороны ул. Дальней», — пояснили эксперты.



По данным канала, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года неизвестный в аэропорту Шереметьево попытался ослепить лазером пилотов самолета, прилетевшего из Сочи в Москву.