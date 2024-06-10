«Просила спасти»: раскрыты подробности убийства девушки в Вологде

Мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной в Вологде, угрожал ей полгода, рассказала NEWS.ru соседка погибшей. Собеседница издания отметила, что во время отношений она часто прибегала к соседям, жаловалась на побои и просила спасти ее. По ее словам, подозреваемый угрожал и новому возлюбленному бывшей сожительницы.

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Во время отношений девушка часто прибегала к соседям жаловаться на побои, просила спасти ее. Когда она начала новые отношения, бывший возлюбленный не переставал ее преследовать. Он угрожал и ему, и ей полгода где-то, — рассказала соседка.



Она уточнила, что до этого подозреваемый уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Она добавила, что девушка неоднократно обращалась в полицию из-за угроз, поступавших в ее адрес.

Неоднократно на данного мужчину были написаны заявления в полицию за эти угрозы. Он после расставания долгое время употреблял алкоголь, — добавила соседка.



Жительницу Вологды убили 7 июня. По информации Следственного управления СК РФ по региону, ее тело обнаружили в квартире. Там же находился бывший сожитель убитой. По предварительным данным, он попытался покончить с собой. Подозреваемый содержится в больнице под присмотром полиции.

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии ранее задержали в Москве мужчину, который с помощью катаны расправился с соперником. Пострадавший скончался в больнице. Подозреваемого задержали по горячим следам. Мотивом преступления названа ревность.