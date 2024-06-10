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Мама ребёнка в Z-шапке назвала справедливым приговор обидчику сына

Мама мальчика, которого мужчина довёл до слёз из-за символа Z на шапке, назвала приговор обидчику сына справедливым.

Мама ребенка в Z-шапке оценила приговор обидчику сына
© РИА Новости
«С сыном сейчас всё хорошо, хотя пришлось после случившегося ходить к психологу. Он занимается в Юнармии», — сказала она в беседе с RТ.

Женщина отметила, что в будущем мальчик хочет стать военным или военкором.

Суд в Екатеринбурге ранее приговорил к трём годам колонии-поселения местного жителя, который напал на мальчика в шапке с буквой Z.

Также назначен судебный штраф в размере 7 тыс. рублей.

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