Мама ребенка в Z-шапке оценила приговор обидчику сына

Мама мальчика, которого мужчина довёл до слёз из-за символа Z на шапке, назвала приговор обидчику сына справедливым.

«С сыном сейчас всё хорошо, хотя пришлось после случившегося ходить к психологу. Он занимается в Юнармии», — сказала она в беседе с RТ.



Женщина отметила, что в будущем мальчик хочет стать военным или военкором.

Суд в Екатеринбурге ранее приговорил к трём годам колонии-поселения местного жителя, который напал на мальчика в шапке с буквой Z.

Также назначен судебный штраф в размере 7 тыс. рублей.