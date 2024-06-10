Оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z россиянина отправили в колонию

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил на 3 года в колонию-поселение Александра Неустроева, который оскорбил сына участника спецоперации за шапку с буквой Z. Его осудили по уголовный статье о хулиганстве.

Инцидент произошёл 21 апреля 2023 года на улице Волгоградской. Мужчина начал ругать 11-летнего мальчика за шапку. Через несколько дней его задержали и возбудили дело по административной статье. Тогда уральца оштрафовали, однако таким решением суда возмутилась общественность и некоторые депутаты Госдумы. После этого было возбуждено уголовное дело.

Сам Неустроев признал вину частично, он заявил, что виноват в оскорблении мальчика, однако не знал, что эта буква ассоциируется с СВО. По его мнению литера напомнила ему символику Третьего рейха, передает «Коммерсант».

Ранее СП сообщала, что Генпрокуратура РФ потребовала пересмотреть уголовное дело о нападении на школьника из-за шапки с буквой Z в Екатеринбурге.