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Муж Блиновской задолжал "дочке" "Газпрома" в Адыгее 60 тысяч рублей

Муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей задолжал 60 тысяч рублей дочернему предприятию "Газпрома", поставляющему голубое топливо жителям Республики Адыгея. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно об еще одном долге мужа Блиновской
© Соцсети

В распоряжение агентства попало решение суда, из которого следует, что долг Блиновского перед ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" составляет 59 820,58 рубля. Помимо этого, суд обязал мужчину покрыть расходы по оплате госпошлины в размере 1196 рублей.

На сайте Федеральной службы судебных приставов также размещена информация о долге бизнесмена на сумму 61 016,83. Исполнительное производство было заведено в январе этого года.

В 2020 году Блиновские зарегистрировали в республике общество с ограниченной ответственностью "Сады Адыгеи". Фирма специализируется на выращивании плодовых деревьев, кустарников и орехов. До 26 февраля ее гендиректором была сестра бизнесмена Наталья Блиновская.

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Напомним, чету Блиновских подозревают в легализации средств и имущества на сумму более 700 миллионов рублей и неуплате налогов в размере более чем 900 миллионов.

Как ранее писали СМИ, на фоне огромных долгов семьи и процесса ликвидации бизнеса Алексей Блиновский отправился в зону СВО, вступив в Донецкий корпус. Однако позже появилась информация, что мужчина укрывается в подразделении и никаких задач не выполняет.

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