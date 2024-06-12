Стало известно об еще одном долге мужа Блиновской

Муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей задолжал 60 тысяч рублей дочернему предприятию "Газпрома", поставляющему голубое топливо жителям Республики Адыгея. Об этом пишет РИА Новости.

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В распоряжение агентства попало решение суда, из которого следует, что долг Блиновского перед ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" составляет 59 820,58 рубля. Помимо этого, суд обязал мужчину покрыть расходы по оплате госпошлины в размере 1196 рублей.

На сайте Федеральной службы судебных приставов также размещена информация о долге бизнесмена на сумму 61 016,83. Исполнительное производство было заведено в январе этого года.

В 2020 году Блиновские зарегистрировали в республике общество с ограниченной ответственностью "Сады Адыгеи". Фирма специализируется на выращивании плодовых деревьев, кустарников и орехов. До 26 февраля ее гендиректором была сестра бизнесмена Наталья Блиновская.

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Напомним, чету Блиновских подозревают в легализации средств и имущества на сумму более 700 миллионов рублей и неуплате налогов в размере более чем 900 миллионов.

Как ранее писали СМИ, на фоне огромных долгов семьи и процесса ликвидации бизнеса Алексей Блиновский отправился в зону СВО, вступив в Донецкий корпус. Однако позже появилась информация, что мужчина укрывается в подразделении и никаких задач не выполняет.