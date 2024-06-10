В Подмосковье 13 детей госпитализировали из парк-отеля

13 детей госпитализировали из подмосковного парк-отеля «Огниково» под Истрой с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, группа из 28 несовершеннолетних приехала в парк-отель, чтобы устроить спортивный слет. Накануне днем две школьницы 10 и 11 лет пожаловались руководителям на сильную боль в животе и рвоту. Им оказали помощь на месте, и детям стало лучше.

К вечеру жаловаться на рвоту и больной живот стали уже 13 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Всех школьниц экстренно госпитализировали в больницу Красногорска. Врачи диагностировали у детей острую кишечную инфекцию. По факту происшествия проводится проверка. Возможная причина заболевания детей пока неизвестна.

Напомним, что накануне массовое отравление детей шаурмой произошло в Якутске. По словам родителей, несовершеннолетние почувствовали себя плохо после посещения кафе «Душанбе». По данным Минздрава Якутии, состояние пострадавших детей – трех мальчиков и одной девочки, — оценивается как стабильное.