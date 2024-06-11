Девятилетний мальчик пропал в Кузбассе

Полиция разыскивает девятилетнего мальчика, пропавшего 10 июня в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что вечером ребенок ушел гулять на улицу и не вернулся. Рост мальчика - около 115-120 см, он плотного телосложения, волосы темные. Ребенок был одет в черную майку с рисунком, синие джинсовые шорты.

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами проводятся масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения мальчика, а также следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств его исчезновения", - говорится в сообщении.



Уточняется, что мальчик проживает вместе с родителями и четырьмя другими детьми.