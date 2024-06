Тело 67-летнего британского телеведущего, колумниста, «гуру здоровья» Майкла Мосли после долгих поисков было обнаружено на острове Сими, рассказал заместитель мэра острова Никитас Гриллас. Об этом пишет Guardian.

Известный британский телеведущий пропал 5 июня во время прогулки по острову. В последний раз его видели, когда он отправился в поход по пляжу Святого Николая на острове Сими в 13:30 по местному времени.

Его жена, доктор Клэр Бэйли, подняла тревогу после того, как он не вернулся к 19:30. Спасательная операция началась практически сразу: люди на острове без промедления отозвались на просьбы о помощи.

В его поисках участвовали, по данным газеты, свыше 100 человек, спецтехника и кинологи. Масштабная операция продолжалась без перерывов почти пять дней.

«Он был найден в районе Айя-Марины. Я могу подтвердить, что это он», — заявил Никитас Гриллас.



Журналисты отметили, что сторонник ЗОЖ популяризировал периодическое голодание и разработал «диету 5:2». Его материалы о пользе голодания принесли ему широкую известность в Европе.

Кроме того, он участвовал в шоу This Morning и The One Show. В 1995 году Британская медицинская ассоциация назвала его медицинским журналистом года.