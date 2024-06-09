Британские ВМС сообщили о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

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"UKMTO получил уведомление об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена [в Аденском заливе], - говорится в распространенном документе. - Власти выясняют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности".



Подробности инцидента, который UKMTO классифицирует как нападение, не приводятся. Информация о происшествии поступила в центр от капитана судна.