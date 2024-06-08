Названа причина аварийной посадки самолета в Подмосковье

Одной из причин аварийной посадки самолета Piper в Московской области стала неисправность двигателя стала. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Одна из основных причин аварийной посадки — неисправность двигателя самолета», — сказал он.



Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино 8 июня. Сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе поступило около 18:00 (мск).

До этого сообщалось, что в аэропорту Мурманска 31 мая у легкомоторного самолета «Цессна» повредилась стойка шасси. Воздушное судно совершило экстренную посадку.

В Подмосковье на шоссе сел легкомоторный самолет

Незадолго до этого стало известно, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Отмечалось, что у Airbus рейсом Санкт-Петербург – Сочи произошла утечка топлива.

Ранее под Мурманском вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку.