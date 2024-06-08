В Москве отправили в СИЗО мужчину, убившего пенсионера в парке

Обвиняемого в убийстве пенсионера в московском парке отправили в СИЗО

В Москве Перовский суд арестовал обвиняемого в убийстве в парке «Кусково» пенсионера, который заступился за своих внучек, сообщили в суде.

Постановлением суда удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Штольца до 4 августа.

Ему предъявлено официальное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в парке девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел узнать, что случилось. Злоумышленник не стал разговорить и ударил ножом мужчину, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер.

Напомним, что в Биробиджане при обрушении 8-метровой горки пострадали семь человек. Силовики задержали обвиняемых в тройном убийстве 30-летней давности.