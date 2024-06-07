В Екатеринбурге бабушка не заметила, как ее внук выпал из окна

Ребенок из Екатеринбурга попал в больницу после того, как выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в Чкаловском районе города. По словам собеседника, бабушка четырехлетнего мальчика находилась в одной с ним комнате и смотрела фильм. Пока родственница была увлечена, ребенок забрался на подоконник и выпал.

«На место ЧП прибежала мать и на руках отнесла сына в больницу №8, которая находится рядом с их домом на улице Военной», – поделился источник.



Вскоре пострадавшего перевели в реанимацию другого медучреждения. На данный момент он находится на аппарате ИВЛ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

На ситуацию обратили внимание в МВД. Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку, которая позволит установить все обстоятельства.

В ведомстве напомнили о необходимости устанавливать фиксирующие устройства на окна, чтобы дети не смогли открыть их самостоятельно. Помимо этого, если младшие члены семьи находятся в помещении, где есть окна, за детьми нужно присматривать.